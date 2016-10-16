В ходе своего официального визита в Великобританию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил русский Успенский кафедральный собор в Лондоне, сообщает "Интерфакс".

После совершения обряда глава РПЦ совершил божественную литургию, во время которой были упомянуты "все святые, в земле Британской просиявшие", а также помолились о долголетии "королевы Елизаветы Второй, богохранимой стране нашей, богохранимой стране сей".

Отмечается, что на богослужении собрались сотни верующих, представители православных и англиканских церквей, парламента, послы, а также принц двоюродный брат британской королевы принц Майкл.

Официальный визит патриарха в Великобританию приурочен к дате 300-летия присутствия Русской церкви на Британских островах.