Патриарх Кирилл после освящения нового русского кафедрального Троицкого собора в Париже рассказал о том, почему Русская православная церковь строит так много храмов.

По словам Патриарха Московского и всея Руси, количество храмов, монастырей и монахов связано с историческим уроком, через который прошла страна. Он отметил, что с подобным не сталкивалась ни одна нация, поэтому объяснять многочисленные стройки не всегда видится необходимым.

— Мы спаслись как народ только потому, что сохранили веру, — добавил Патриарх Кирилл.

Кроме того, он поблагодарил Францию в предоставлении приюта для тех, кто сбежал из нового строящегося в России "без бога общества" в начале XX века.

Новый кафедральный Троицкий собор построен в Париже на набережной Бранли, неподалёку от Эйфелевой башни. На богослужение в нём сегодня собрались более 500 человек, среди которых были мэр Парижа Анн Идальго, управляющий делами Президента России Александр Колпаков, председатель Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, экс-президент РЖД Владимир Якунин, а также французская певица Мирей Матьё и известная модель Наталья Водянова.