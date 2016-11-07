Пассажиров московского метро встретили балетом

Поздно вечером 4 ноября на станции метро «Полянка» артисты театра «Балет Москва» исполнили современные танцы в одноактном балете «Эквус».

Сначала зрителей вокруг площадки было немного. Из первого остановившегося поезда на балет вышли лишь трое – взрослые мужчины в тёмных спортивных костюмах. Самый высокий достал планшет и стал снимать балет на видео.

– Прикольно, покажу потом своей, – сказал он.

Пропустив один поезд, на следующем они уехали.

Вскоре зрителей собралось уже много, и полицейские постоянно оттесняли их от края платформы, куда они вставали, чтобы быть ближе к сцене. А некоторые безостановочно бегали от одного края к другому, ища лазейку в толпе. В конце выступления артистам кричали «браво».

– Узнала про балет заранее, специально приехала, – рассказала Metro Елена Потапова. – Атмосфера очень непривычная, но мне понравились и танцы, и музыка.

Артисты выступали в таких условиях впервые.

– Я танцую десять лет, и похожего опыта раньше не было, – рассказал Metro артист театра «Балет Москва» Михаил Киршин. – Отнеслись к этому все с интересом.

К выступлению готовились особо: в театре танцорам обставили стульями площадку семь на семь метров.

– Мы были шокированы, увидев её – она была меньше той, к которой мы привыкли, – поделилась артистка театра «Балет Москва» Александра Киршина. – Но здорово танцевать, когда зритель так близко!