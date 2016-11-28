В Пулково 27 ноября приземлился самолет с хулиганкой на борту. По сообщению представителя авиакомпании, что на борту рейса "Пуанта-Кана – Санкт-Петербург" 29-летняя пассажирка ведет неадекватно.

Как поясняют в пресс-службе управления на транспорте МВД Петербурга, девушка вела себя агрессивно, с бортпроводниками общалась исключительно с помощью нецензурной брани. Затем она пустилась "врукопашную" - хватала за одежду бортпроводников, мешая им работать.

Сотрудники линейного отдела транспортной полиции встретили неспокойную пассажирку и проводили в дежурную часть. На девушку составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ - "Мелкое хулиганство". В качестве наказания пассажирке грозит административный штраф или арест на 15 суток.

Напомним, чуть больше недели назад в аэропорту Петербурга на международном рейсе полиция задержала еще одного хулигана. Молодой человек хотел улететь из Пулково в другую страну - без билета.

18 ноября 17-летний подросток вызвал подозрения, когда пытался незаконно проникнуть в зону пограничного контроля терминала Пулково.

В отношении задержанного молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности".