Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, в субботу, 27 августа, 53-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, находясь на предварительном досмотре в аэропорту «Пулково», сообщил о том, что в его багаже находится взрывное устройство.

Об инциденте немедленно узнали все заинтересованные службы.

Полиция оцепила место происшествия, а взрывотехники и кинологи обследовали все терминалы и прилежащие к аэропорту территории. В результате проверки никаких опасных предметов и веществ в «Пулково» найдено не было.

Лжеминёра полиция также обыскала. Мужчину отстранили от полёта и отправили в линейный отдел транспортной полиции. Сейчас он задержан.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Наказание по данной статье предусматривает либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет.