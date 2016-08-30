Авария произошла примерно в 2 часа ночи 30 августа, сообщают очевидцы в социальных сетях.

В результате столкновения автомобиль получил серьёзные повреждения.

– Зад машины оторвало о столб в 15 метрах (ударил электрощит на опоре), следом задел вторую опору, – описывает ситуацию один из свидетелей в паблике « ДТП и ЧП/Петербург».

По его словам, водитель и пассажир иномарки выжили, однако получили серьёзные травмы.

Водитель c черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами, а пассажир с поврежденной спиной доставлены в больницу.

Как сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти обоим пострадавшим исполнилось по 22 года.