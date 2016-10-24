Конгрессмены Венесуэлы намерены проголосовать за проведение суда над президентом Николасом Мадуро за "преступления против демократии", сообщает BBC.

На чрезвычайном заседании было постановлено, что Мадуро нарушил конституционный закон и виновен в совершении госпереворота.

В свою очередь правящие круги уже обвинили оппозицию в фальсификации данных в ходе сбора подписей, необходимых для проведения референдума.

В Венесуэле существует механизм, когда по окончании половины президентского срока граждане могут провести референдум о доверии. Первый этап сбора подписей был проведен еще летом. Второй запланирован на период с 26 по 28 октября.

Сторонники обоих сторон уже вышли на улицы Каракаса с демонстрациями.

Напомним, что в Венесуэле дестабилизация затронула не только политическую жизнь, но и экономику - страна переживает глубокий экономический кризис, который заставил Мадуро летом этого года передать пять крупнейших портов страны под контроль военного командования.

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