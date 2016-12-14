Тарифы на парковку в 2017 году повышаться не будут.

Постановление правительства, подписанное губернатором Георгием Полтавченко в начале декабря, устанавливает максимальный размер платы за парковку, но это не означает рост тарифов, подчеркнули в КРТИ.

Постановление устанавливает максимальный размер платы за пользование в течение одного часа одним парковочным местом с учетом индекса потребительских цен, применяемых при формировании бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

На 2017 год максимальный размер платы за парковку для транспортных средств категории "А" был установлен на уровне 32 руб. 31 коп., для категории "В" – на уровне 107 руб. 70 коп., для иных категорий – 161 руб. 55 коп.