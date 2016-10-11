Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп известен своей причудливой причёской.

Недавно фотограф, проживающий в Перу, запечатлел гусеницу, похожую на шевелюру этого кандидата. Насекомое из семейства мегалопигидов было замечено на одном из деревьев в латиноамериканской стране. Когда Джефф Кремер увидел её, он сразу вспомнил об американском миллиардере.

«Во время фототура в заповедник Тамбопата друг рассказал, что увидел на дереве «крутую гусеницу». Я пошёл, посмотрел и сразу же увидел сходство с причёской Дональда Трампа», – говорит фотограф Джефф Кремер.

По словам Джеффа Кремера, несмотря на то что эта гусеница на вид кажется мягкой и пушистой, на самом деле это не так. Контакт с этой гусеницей может вызвать жжение и раздражение, похожее на то, которое бывает от соприкосновения с крапивой. Так это насекомое защищается от хищников.

Также фотограф рассказал, что эти мегалопигиды бывают белыми и розовыми.