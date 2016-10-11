Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп известен своей причудливой причёской.
Недавно фотограф, проживающий в Перу, запечатлел гусеницу, похожую на шевелюру этого кандидата. Насекомое из семейства мегалопигидов было замечено на одном из деревьев в латиноамериканской стране. Когда Джефф Кремер увидел её, он сразу вспомнил об американском миллиардере.
«Во время фототура в заповедник Тамбопата друг рассказал, что увидел на дереве «крутую гусеницу». Я пошёл, посмотрел и сразу же увидел сходство с причёской Дональда Трампа», – говорит фотограф Джефф Кремер.
По словам Джеффа Кремера, несмотря на то что эта гусеница на вид кажется мягкой и пушистой, на самом деле это не так. Контакт с этой гусеницей может вызвать жжение и раздражение, похожее на то, которое бывает от соприкосновения с крапивой. Так это насекомое защищается от хищников.
Также фотограф рассказал, что эти мегалопигиды бывают белыми и розовыми.
• Внешний вид. Личинка размером в 2,5 см покрыта длинными пушистыми волосинками, похожими на щетинки.
• Среда обитания. Это насекомое можно найти на дубах, вязах, дикой сливе, а также на многих садовых растениях, среди которых роза и плющ.
• Вред. Насекомое считается опасным из-за ядовитых ворсинок.