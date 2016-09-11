По Садовому кольцу Москвы в рамках празднования Дня города прошёл парад городской техники, передаёт корреспондент Metro. Парад попал в Книгу рекордов России и Европейскую книгу рекордов как самый массовый парад техники.

В нём приняли участие 662 единицы различной техники — городские автобусы и троллейбусы, пожарные машины, тракторы, кареты "скорой помощи", патрульные автомобили и машины.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в последние годы в столице обновлено порядка 60% городской техники.

– Москва обладает самой лучшей техникой не только среди российских, но и европейских городов, — сказал Собянин.

Одновременно с парадом автотехники по Москве-реке прошёл парад пожарно-спасательных кораблей МЧС.

Самые лучшие фотографии с парада от пользователей Instagram по версии Metro – в красочной галерее выше.