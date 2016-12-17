17 декабря папа римский Франциск отмечает 80-летний юбилей.

Предстоятель Римско-католической церкви, суверен Ватикана, епископ Рима, наместник престола Святого Петра, папа Франциск был избран 13 марта 2013 года после отречения Бенедикта XVI.

Урожденный Хорхе Марио Бергольо появился на свет в столице Аргентины Буэнос-Айресе, в семье эмигрантов из Италии.

Он стал первым понтификом из Латинской Америки, первым папой-иезуитом и первым Франциском.

В историю папа Франциск войдёт ещё и потому, что стал первым за тысячу лет после раскола христианской церкви понтификом, встретившимся с патриархом Московским и всея Руси. Историческая встреча прошла 12 февраля на Кубе.

Папа Франциск – личность неординарная. Несмотря на то, что понтифик поддерживает вековые устои католической церкви, его считают революционером. Сразу после избрания он удивил всех, заявив, что не собирается переезжать в папские апартаменты в Апостольском дворце. Понтифик живёт в гостиничном корпусе "Дом Святой Марфы", где останавливаются кардиналы, приезжающие на конклав.

Взяв себе имя святого монаха-бессеребреника, он под стать святому тёзке отказался от роскоши. Вместо золотых креста и кольца рыбака (символа папской власти) он оставил свой старый монашеский крест и заказал кольцо из серебра. А фото его поношенных ботинок вместо символичных красных туфель появилось в своё время во всех СМИ.

Оставаясь верным своей традиции, папа Франциск вновь отметил своё 80-летие с бездомными. Он пригласил на завтрак восемь бездомных с площади Святого Петра.

В честь юбилея Metro собрало главные цитаты папы римского Франциска

О встрече с патриархом Московским и всея Руси и расколе между православными и католиками

- Мы не соперники, а братья: из этого понимания мы должны исходить во всех наших действиях по отношению друг к другу и к внешнему миру.

О церкви

- Я бы хотел, чтобы церковь была бедной и для бедных.

О власть имущих

- Каждый мужчина и каждая женщина, которые собираются заступить на государственный пост, должны задать себе два вопроса: «Люблю ли я своих сограждан так, чтобы служить им лучше? И кроток ли я настолько, чтобы услышать каждое мнение и выбрать правильный путь?» Если вы не готовы утвердительно ответить на оба вопроса, ваша служба не будет полезной.

О себе

- Я грешник. Это и есть самое точное определение. Это не фигура речи и не литературное преувеличение. Я просто грешник.

О конфессиях

- Католического Бога не существует.

О роли женщины в церкви

- Нам нужно говорить о роли женщины в церкви. Ведь само слово церковь – женского рода.

Об интернете

- Интернет дает безграничные возможности для неожиданных встреч и единения и оттого является чем-то по-настоящему благим — даром Божьим.

О ценности жизни

- Отриньте необходимость производить впечатление; это бессмысленно, ибо ценность жизни определяется не успехом и не одобрением других, а тем, что находится внутри нас.