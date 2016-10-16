34-летний министр здравоохранения Литвы Юрас Пожела скончался в Сантаришской клинике из-за осложнений панкреатита, сообщает DELFI.

Политик попал в больницу еще в начале августа в связи с нарушением деятельности пищеварительной системы и болями в желудке. Врачи диагностировали панкреатит - воспаление поджелудочной железы -, вызванный нарушениями в работе желчного пузыря.

Состояние Пожелы были очень тяжелым, но у медиков была надежда на выздоровление. Тем не менее, чуда не произошло.

Известно, что министром здравоохранения Пожелу назначили в марте 2016 года. Был женат на Живиле Пожелене, имел сына.