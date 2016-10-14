Ранним утром в пятницу, 14 октября, со здания Военного инженерно-технического университета в Петербурге исчезла мемориальная доска Карлу Маннергему. Напомним, что буквально накануне на неё было совершено очередное нападение. В связи с участившимся случаями вандализма её было решено демонтировать.

Как сообщает Российское военно-историческое общество (РВИО) 14 октября, памятный знак был перенесен в музей Первой мировой войны в Царское Село.

- Теперь он будет храниться в качестве экспоната в музее Первой мировой войны «Ратная палата», — пояснили в РВИО.

Отметим, что мемориальная доска кавалергарду неоднократно подвергалась актам вандализма – ее обливали краской, химическими веществами, рубили топором, проделывали отверстия в барельефе.

Как отмечают в РВИО, мемориальный знак Карлу Маннергейму будет храниться в «Ратной палате» без реставрации, как символ исторических споров в современном российском обществе.