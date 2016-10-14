Ранним утром в пятницу, 14 октября, со здания Военного инженерно-технического университета в Петербурге исчезла мемориальная доска Карлу Маннергему. Напомним, что буквально накануне на неё было совершено очередное нападение. В связи с участившимся случаями вандализма её было решено демонтировать.
Как сообщает Российское военно-историческое общество (РВИО) 14 октября, памятный знак был перенесен в музей Первой мировой войны в Царское Село.
- Теперь он будет храниться в качестве экспоната в музее Первой мировой войны «Ратная палата», — пояснили в РВИО.
Отметим, что мемориальная доска кавалергарду неоднократно подвергалась актам вандализма – ее обливали краской, химическими веществами, рубили топором, проделывали отверстия в барельефе.
Как отмечают в РВИО, мемориальный знак Карлу Маннергейму будет храниться в «Ратной палате» без реставрации, как символ исторических споров в современном российском обществе.
"Неоднозначная фигура Карла Маннергейма – предмет изучения и повод для дискуссий историков. При этом противозаконные действия и «война с памятниками» - вовсе не метод этой дискуссии. Могила Деникина и Мемориал воинам Белой армии на кладбище Донского монастыря в Москве, памятник адмиралу Колчаку в Иркутске и остров Колчака в Таймырском заливе (имя возвращено в 2005-м), будущий памятник генерал-лейтенанту Врангелю в Крыму, мемориальная доска К. Маннергейму – это шаги в сторону примирения с прошлым, признания всех его страниц", - считают в РВИО.