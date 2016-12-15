В Петербурге к лету 2017 года может появиться памятник бордюру и поребрику. Его автор - скульптор Вячеслав Бухаев. Именно памятником будущую конструкцию поспешили его окрестить СМИ. Однако сам Бухаев так не считает. Как рассказал скульптор Metro, в граните он захотел увековечить лингвистическую шутку.

- Памятником это называть не стоит. Скорее, должна получится декоративная композиция - на смех и радость студентам. Как-то в ходе полемики по поводу употребления разных слов в Москве и Петербурге мне пришла идея подружить два города. Так и придумал танцующие камни.

В композиции московский "бордюр" будет из гранита, окрашенный в красный, петербургский "поребрик" - из серого гранита. На кружащихся в танце камнях будут нарисованы смайлики. Архитектор даже придумал двустишие на эту тему:

- Поребрик - здесь, бордюр - в столице,

Давайте вместе веселиться!

История подружить два города продолжается и в том, что композиция планируется установить именно в Московском районе Петербурга.

Как пояснил Бухаев, "памятник" появится в парке Победы к лету 2017 года - к юбилею района. СМИ сообщили, что композиция может обойтись в 100-150 тысяч рублей. Однако сам Вячеслав Бухаев в разговоре с Metro эту информацию опроверг.

- Гранитные компании, которые изготавливают тот самый "поребрик-бордюр", просто сделают подарок городу и установка композиции почти ничего стоить не будет.

Танцующие гранитные плиты будут установлены на плите один метр на метр, высотой не более 20 см.

СМИ опубликовали информацию, что Бухаев планирует позже увековечить и буханку с батоном. Однако Бухаев и эту информацию опроверг.

Сам автор гранитно-лингвистической шутки отметил, что сам все же привык использовать слова, привычные петербуржцам: поребрик, парадная и бадлон.