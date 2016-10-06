6 октября в Сургуте демонтировали памятник, который без согласования с городскими властями был установлен на набережной реки Обь общественной организацией «Русский дух». Открытие бюста «Отца народа», как называют Сталина активисты, состоялось 15 сентября. Три недели представители «Русского духа» любовно ухаживали за памятником и возлагали к нему цветы. Но появление столь специфического в наши дни монумента оценили не все сургутяне: 16 и 19 сентября памятник обливали красной краской. А 4 октября и администрация города вынесла решение о его сносе. Теперь власти готовят документы для взыскания денежных средств, потраченных на демонтаж памятника.

Как рассказал Интерфакс председатель регионального отделения организации "Русский дух" Денис Ханьжин, о демонтаже они предупреждены не были. "Действительно, бюст вместе с постаментом сегодня снесли. Для нас это стало неожиданностью. Поскольку нас никто не предупреждал об этом. Ранее в администрации говорили, что 11 октября нас вызовут для подписания протокола о незаконной установке памятника. На нем обещали сначала предоставить решение о правонарушении и обязать нас за свой счет убрать памятник, и только если мы откажемся - демонтировать за счет казны города, а потом нам выставить смету. Получается, что чиновники сами себе противоречат", - пояснил Ханьжин. Активисты отделения намерены подать заявление в полицию, и призывают своих сторонников в социальных сетях также обращаться в правоохранительные органы.

Примечателен тот факт, что снос памятника совпал с началом установки на набережной монумента памяти жертв политических репрессий, который, по мнению активистов организации "Русский дух", "никому в Сургуте не нужен". В 30-х годах нынешний Сургут был поселком, не насчитывающим и двух тысяч жителей. 136 человек были расстреляны в период сталинских репрессий - для крохотного поселка огромная цифра. По сей день в городе проживает более 700 потомков спецпереселенцев, сосланных в регион в разные годы. Например, в 1932 году в Сургутский район приехало более 30 тысяч человек: 9296 женщин, 11402 ребенка/

26 сентября в ответ на установку памятника Сталину арт-группа "Прорубь" установила инсталляцию "19.37": на стволах деревьев были размещены 136 табличек, с именами расстрелянных сургутян.