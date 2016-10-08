Памятник писателю и журналисту Сергею Довлатову, демонтированный для доработки после торжественного открытия 4 сентября, вернули на прежнее место. В субботу он был установлен у дома 23 по улице Рубинштейна, где когда-то жил писатель.

Скульптуру привезли в начале сентября и установили без фундамента специально к проведению "Дней Д" - мероприятиям, посвящённым празднованию 75-летия со дня рождения Сергея Довлатова. Памятник на Рубинштейна простоял до 26 сентября, а затем исчез. Городские власти поспешили успокоить горожан: его увезли на доработку, чтобы затем установить уже основательно.

Скульптурную композицию высотой 2,2 метра в виде бронзовой фигуры Сергея Довлатова, который стоит в проеме открытой двери, вернули на прежнее место после доработки 8 октября. Монтаж памятника начался около полудня.

- Всё было готово ещё давно, а сейчас делали только фундамент, - рассказал Metro скульптор Вячеслав Бухаев. - Мы не могли установить всю скульптурную композицию вместе с дверью в начале сентября без фундамента - тогда бы пришлось сварить все элементы, нарушилась бы жёсткость скульптуры и при окончательном монтаже пришлось бы опять разваривать. А так всё подогнали уже сразу при установке. После завершения монтажа строители уложат брусчатку.

Сергей Довлатов с 1944 года и до эмиграции в 1978 году проживал в Ленинграде.