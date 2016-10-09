Установку памятника Сергею Довлатову пришлось перенести.

Напомним, что скульптурную композицию после доработки планировали вернуть на прежнее место в субботу, 8 октября. Но работы на площадке возле дома №23 по улице Рубинштейна так и не были завершены. Помешали дождь и ветер.

- В среднем установка занимает 1-2 часа, но из-за непогоды все затянулось, - рассказал Metro автор памятника Вячеслав Бухаев. – Оставалось выполнить небольшой объем работ, но было решено не рисковать и завершить установку в более благоприятных условиях.

Завершающий этап установки, по словам скульптора, назначен на вторник, 11 октября.