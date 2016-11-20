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Памятник Плисецкой открыли в Москве

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Торжественная церемония прошла в день рождения знаменитой балерины

Сегодня 14:20

Скульптура будет стоять в сквере на Большой Дмитровке, названном в честь Плисецкой. Памятник открыли под композицию "Кармен" Бизе-Щедрина. После открытия постамент скульптуры усыпали цветами.

В церемонии приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, супруг Плисецкой Родион Щедрин, а также ценители таланта легендарной балерины.

Голодец назвала Плисецкую "удивительным явлением в мировой культуре". По словам вице-премьера, Майя Михайловна подняла русский балет на новую ступень, а открытие памятника должно привлечь к этому месту всех, кто дорожит русской культурой. 

Инициатором создания памятника выступил композитор Родион Щедрин, супруг Майи Плисецкой. Он принимал активное участие на всех этапах разработки проекта.

Прима Большого театра Майя Плисецкая умерла 2 мая 2015 года в Мюнхене в 89 лет.

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