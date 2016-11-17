В сквере, названном в честь Майе Плисецкой появился памятник знаменитой балерине. Статую, на создание которой удалось собрать 20 миллионов рублей, привезли из мастерской скульптора в Химках в ночь на четверг. Сейчас вкруг ведутся работы по благоустройству сквера, постамент до сих ор затянут зелёной сеткой.

Рядом на стене нарисована также граффити, изображающая балерину. С неё и началось формирование места памяти балерины Эдуардо Кобра – сквер благоустроили и переименовали уже позже. Стену дома на Большой Дмитровской тогда расписал бразильский художник, который работал в Москве в рамках фестиваля уличной культуры "Лучший город Земли".

Официальное открытие памятника состоится в это воскресенье, 20 ноября.