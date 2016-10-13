В четверг Комиссия по монументальному искусству одобрила установку памятника Майе Плисецкой на улице Большая Дмитровка в сквере, который назван в честь балерины.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передаёт АГН "Москва".

"Памятник мы бы хотели открыть в ближайшее время и, в соответствии со всеми договоренностями, передать его Москве", – сказал представитель Федеральной дирекции культурно-массовых мероприятий министерства культуры РФ Алексей Лебедев.

Имя балерины Майи Плисецкой присвоено скверу в центре Москвы

Члены комиссии проголосовали за установку памятника балерине. "Место достойное, произведение достойное, героиня достойная. Предлагаю поддержать", – сообщил глава комиссии Игорь Воскресенский.

Заказчиком работ выступает Федеральная дирекция культурно-массовых мероприятий министерства культуры РФ, которая возьмет на себя все расходы. Ранее заказчиком выступало Российское военно-историческое общество (РВИО).

По предварительным оценкам реализация проекта может обойтись в 20 млн руб.

На экспертизу уже представлена рабочая модель памятника, выполненная в гипсе. Автор – заслуженный художник России, скульптор Виктор Митрошин.

Скульптура представляет собой танцующую балерину, исполняющую роль Кармен. Соблюдено портретное сходство, характерные жесты рук и балетная поза.