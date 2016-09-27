Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск местного жителя к правительству города о признании незаконной установки памятной доски первому президенту Финляндии Карлу Густаву Маннергейму и ее демонтаже.

Истец потребовал от городских властей заверенное разрешение на установку доски. Как выяснилось на первом же судебном заседании, у чиновников такого документа нет.

Представитель истца акцентировал внимание на том, что по закону именно комитет по культуре несет ответственность за незаконно установленные мемориальные доски.

Но судья, как сообщает РИА Новости, отказала в удовлетворении иска, аргументировав это тем, что невозможно считать незаконными действия правительства, которых оно не совершало. Суд не признал Смольный ответственным за установку доски и отказался привлекать городской комитет по культуре в качестве ответчика. Просьбу истца вызвать в качестве свидетелей вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова и министра культуры России Владимира Мединского суд также отклонил.

Адвокат истца уже сообщил, что планирует обжаловать судебное решение.