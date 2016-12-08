Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала дату проведения выборов президента России в 2018 году. По её словам, это произойдёт в марте 2018 года, как и планировалось. Об этом в четверг сообщает РИА Новости.

В частности, первый тур выборов президента России пройдёт 11 марта 2018 года. Если ни один из кандидатов не наберёт абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос), через три недели пройдет второй тур.

Памфилова подчеркнула, что перенос выборов технически невозможен.

– Мне надоело как попугаю без конца это опровергать… Просто невозможно, потому что и бюджет сейчас формируется так, как он и должен формироваться, — заявила глава ЦИК журналистам.

Памфилова также прокомментировала возможность внесения поправок в российское избирательное законодательство.

– Об этом можно будет всерьёз говорить только после моей встречи с президентом, когда будут обсуждены все те предложения, которые мы сейчас сводим к единому знаменателю, — заключила председатель Центризбиркома, добавив, что встреча с главой государства может состояться до конца 2016 года.



