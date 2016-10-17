Голливудская звезда Памела Андерсон побывала в посольстве Эквадора в Лондоне. Туда она пришла специально, чтобы встретиться с австралийским журналистом и создателем сайта Wikileaks Джулианом Ассанжем, передаёт The Daily Mail.

Внимательные фотокорреспонденты быстро обнаружили нехватку некоторых частей нижнего белья Памелы Андерсон. Но красавица без смущения деловой походкой проследовала в посольство, где обсудила с Ассанжем вопросы благотворительности.

Отметим, что это уже второй визит красавицы к "узнику" Ассанжу. Впервые она встречались с ним в 2014 году.

Кстати, ранее в СМИ появилась информация о том, что Джулиан Ассанж может покинуть посольство. Также он жаловался на сердечную недостаточность, хроническую болезнь лёгких и плохое зрение.

Справка

Американская актриса и модель является активной защитницей животных.

Ей 48 лет.

Воспитывает двух сыновей: Брэндону 19 лет, а Дилану 17-ть.

В декабре 2015-го Андерсон в последний раз снялась полностью обнаженной для журнала Playboy.

Читайте также: Кейт Миддлтон приехала на выставку без белья.