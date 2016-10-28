Впервые в истории палеонтологи нашли ископаемый мозг динозавра. Об этом в пятницу сообщает сайт Геологического общества Лондона, пишет "Газета.ру".

Отмечается, что окаменевший мозг откопали в Восточном Суссексе, графстве на юге Англии. В нём сохранились сосуды, ткани коры и мозговые оболочки.

Предполагается, что динозавр, которому принадлежал этот мозг, существовал около 133 миллионов лет.

– Необычно то, что мягкие ткани, которые быстро разлагаются, сохранились так долго. Это не целый мозг, но неожиданно хорошо сохранившийся фрагмент его тканей, – заметил автор исследований Дэвид Норман.

Учёные считают, что мозг сохранился в таком хорошем состоянии благодаря минерализации. Судя по всему, динозавр погиб на болоте, где кислотность воды повышена и почти не содержит кислорода, в связи с этим, ткани мозга минерализовались до того, как начали разлагаться.

Тем не менее, по словам Нормана, несмотря на всю уникальность находки, много о динозаврах по ней узнать не удастся, так как это не целый мозг, а только его фрагмент. Пока что бытует мнение, что мозг динозавров был аналогичен птичьему и крокодильему.