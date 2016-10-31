В университетской больнице Токио пациентка получила сильные ожоги во время операции, когда непроизвольно пустила газы.

Как сообщает The Asahi Shimbun, во время операции врачи использовали лазер на шейке матки пациентки. ЧП произошло, когда пациентка пустила газы – лазер спровоцировал возгорание.

В результате пострадавшая получила ожоги большей части тела.

В больнице было проведено внутреннее расследование, в ходе которого установили, что в операционной отсутствовали горючие материалы, которые могли бы привести к трагедии.

"Когда кишечные газы пациентки вышли из тела, произошло их взаимодействие с лазером. Огонь стал распространяться", – говорится в отчёте.