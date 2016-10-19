Мужчина на инвалидном кресле устроил самоподрыв в больнице калифорнийского города Окленд, сообщает CBS.

Очевидцы рассказали, что неизвестный въехал на кресле-каталке в лобби клиники и привёл в действие взрывное устройство.

Как сообщает полиция, никто из окружающих не пострадал, единственной жертвой можно считать только самого подрывника. Его действия уже были классифицированы как самоубийство.

Правоохранители работают на месте происшествия. Им предстоит обыскать прилегающие территории на наличие других взрывных устройств, а также установить личность погибшего.