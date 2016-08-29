Инцидент произошёл примерно в 05:40 в понедельник, 29 августа, на проспекте Композиторов, 26, корпус 3.

По словам очевидцев в социальных сетях, молодой мужчина поссорился со своей супругой, напился и попытался залезть в свою квартиру через окно. Его геройство едва не закончилось трагедией - петербуржец сорвался с высоты пятого этажа.

К счастью, после падения мужчина выжил, но получил тяжелые травмы – его госпитализировали.

Местные жители отмечают, что 24-летний петербуржец уже не первый раз за этот год падает с большой высоты, перебрав лишнего.

В настоящее время по факту случившегося правоохранители проводят проверку.