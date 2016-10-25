В отношении хулигана, сообщившего о заведомо ложном акте терроризма, возбуждено уголовное дело. Мужчину, который угрожал взорвать два дома на проспекте Славы, а также атомной бомбой – Исаакиевский собор, и потом - самого себя, задержали накануне.

Полицейские уточнили, что 24 октября в 13.10 в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что заминированы два жилых дома на проспекте Славы. Сотрудниками полиции был проведен осмотр, взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств не обнаружено.

- В одной из квартир дома 23/1 на проспекте Славы полицейские задержали 40-летнего неработающего гражданина, проживающего по данному адресу. Задержанный изобличен в том, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганский побуждений сообщил о, якобы, готовящемся взрыве, - рассказали в пресс-службе ГУВД города.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В соответствии с нормами уголовного законодательства подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.