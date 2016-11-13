Музыкант рассказал газете Metro, что написал пьесу "Культур-мультур" о театре для восьми действующих лиц. Прочесть текст целиком можно на сайте Lib.ru, библиотеке Максима Машкова.

По словам Лозы, пьеса шла в Хабаровске и в Одессе, но её сняли:

– Потому что российский автор.



Юрий Лоза уверен, что у него получился хороший текст, поэтому он раздосадован, что столичные театры отказываются ставить пьесу:

– В некоторых местах даже сказали, что готовы ставить её, но нужны деньги. Речь идёт не о взятке. У театров нет денег на постановку. Они говорят: "Что у тебя друзей нет? Ты медийный человек". Как сказали мне независимые эксперты, для Москвы мало написать просто хорошую пьесу, а она хорошая, в ней не хватает эпатажа – нет мата, никто не бегает голышом по сцене, никто не истерит... Сейчас время такое.



В свою пьесу Лоза хочет взять знаменитых актёров. На вопрос Metro, о каких именно артистах идёт речь, музыкант ответил:

– Любых. Главное – известных, на неизвестных никто не пойдёт.



Певец уверен, что как только найдёт деньги на пьесу, её тут же поставят.