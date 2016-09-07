Первое, что приходит в голову при мысли об Оззи Осборне – это его нашумевшие выходки под алкоголем или наркотиками, в том числе откусывание голов летучим мышам. Без внимания прессы не остался ни его развод с Шерон, с которой они прожили в браке 34 года, ни признание в зависимости от секса. В 80-ые Осборна наградили титутлом "принца тьмы", пока он мочился себе на памятник в американском Сан-Антонио (пригороде Аламо, за это его на некоторое время посадили в тюрьму – Прим. ред). Примечательно, что именно в Сан-Антонио и состоится самый последний концерт Black Sabbath.

Оззи Осборн рассказывает Metro о том, почему он не уйдёт на пенсию и чем займётся дальше.

У вас осталось всего несколько концертов в рамках прощального тура, что вы чувствуете?

Пока нормально. Наверняка, на самом последнем выступлении меня переполнят эмоции, но всему в своё время приходит конец. Могу сказать, что моя карьера в рамках Black Sabbath была незабываемым приключением.

Помните, что чувствовали, когда записывали свой первый альбом в 1970?

Я помню, что был в восторге от того, что нахожусь в настоящей студии. Когда мы закончили работу, я был просто счастлив, когда понял, что вот, наконец-то, мы выпустим первую пластинку. Тогда всё было в новинку.

СМИ и сегодня называют вас "принцом тьмы", но в 80-ые такой титул вызывал недовольство многих в обществе. Каково это, когда тебя называют сатанистом?

Это было ожидаемо. Я никогда не подчинялся каким-то правилам, поэтому просто позволял людям думать так, как они хотят.

Можете предположить, каким с эмоциональной точки зрения, получится последний концерт в Сан-Антонио?

Весь тур был как сплошные эмоциональные американские горки. Уверен, что буду нервничать. Даже сам факт того, что я туда приеду - вы ведь знаете эту историю, когда мне запретили въезд в Сан-Антонио (после скандала с осквернением памятника – Прим. ред)

Какие у вас планы по окончании тура?

У меня сейчас есть несколько идей на этот счёт. Когда расстанусь с Black Sabbath, пойду в студию со своими музыкантами. После того, как всё запишем, снова отправлюсь в путь, будьте уверены.

Линда Лабан