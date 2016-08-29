Похоже, на этот раз прославленный российский хоккеист Александр Овечкин на самом деле женился. Спортсмен выложил на своей странице в Instagram фотографию с обручальными кольцами.

Это счастье, – подписал снимок хоккеист и отметил на нём свою возлюбленную Анастасию Шубскую.

Впрочем, никаких доказательств того, что пара действительно узаконила свои отношения, пока нет. Напомним, что ранее, СМИ сообщали о том, что Александр и Анастасия обвенчались, утверждая, что зарегистрировать брак пара планирует только через год. Подробней об этом ЗДЕСЬ

Сами же влюблённые пока никак не комментируют происходящее, сохраняя интригу.

Напомним, что 22-летняя Анастасия и 30-летний Александр начали встречаться весной прошлого года. А уже осенью объявил о помолвке.

Ранее Овечкин встречался с российской теннисисткой Марией Кириленко. Пара собиралась пожениться, но до свадьбы так и не дошло – Кириленко вышла замуж за другого и уже даже успела родить ему ребёнка.



