По делу о смертельном отравлении газом сразу трёх человек в подмосковном Подольске полиция задержала мастера и инженера компании, которая отвечает за вентиляцию в этом доме.

Напомним, трагедия разыгралась накануне в доме на улице Кирова. Там в одной из квартир нашли тела двоих мужчин и женщины. Еще восемь человек, включая детей, обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали отравление угарным газом. Кстати, по другим источникам, погибшие и пострадавшие находились в разных квартирах.

"Следственным отделом по г. Подольск ГСУ СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – сообщает сайт областного отделения СКР.

Уже выяснилось, что проводить регулярные проверки дома должны были сотрудники ООО "ППС ТеХ". Но они долго их не проводили. Либо проводили ненадлежащий осмотр вентиляционного канала и дымоходов. Хотя по документам все проверки присутствуют, но с уточнением: "оборудование осмотреть не удалось". Работники компании просто составляли акты о невозможности доступа в жилые помещения.

"По подозрению в совершении вышеуказанного преступления следственными органами задержаны инженер и мастер ООО "ППС ТеХ". В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", – заключили в СК.

Напомним, ранее специалисты "Мособлгаза" не выявили утечки газа в злополучном доме, сообщал телеканал "360".

Расследование ЧП продолжается.