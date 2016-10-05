Поисковый отряд "Лиза Алерт" обнародовал данные по пропавшим в России людям за 2016 год. Оказалось, что всего было подано более 5 тысяч заявок на исчезнувших граждан.

По состоянию на 5 октября в отряд "Лиза Алерт" подана 5321 заявка на пропавших граждан. Из них 3194 человека найдено живыми, не найдено 1607 граждан, погибло 520 людей.

предоставила Анна Чугреева Фото:

– Мы стали искать больше, – рассказывает Metro координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Анна Чугреева. – Но не потому, что люди стали больше теряться, а потому, что о нашем отряде узнаёт всё больше людей. Люди всегда терялись, просто сейчас стали об этом говорить. На проблему пропажи людей стали обращать внимание.

Специалист пояснила, что сейчас граждане стали быстрее подавать в розыск на людей.

– А чем быстрее приступить к поиску, тем больше шанс найти человека живым, – говорит эксперт. – В основном, пропавшие люди умирают, например, в лесу из-за переохлаждения или обезвоживания. Чаще всего это люди, которые уходят в лес неподготовленными, без телефона. Причиной гибели детей, в природной среде, чаще всего является вода.

Анна считает, что большинство трагедий можно избежать, если:

– Внимательнее относиться к своим близким, особенно пожилым людям и детям. Не проходить мимо одиноко бредущих стариков, а сообщать в полицию и скорую.