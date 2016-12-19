Отравление настойкой "Боярышника" в Иркутске привело к смерти уже 25 человек, хотя буквально час назад говорилось о 19 погибших, сообщает ТАСС. Количество скончавшихся увеличивается с огромной скоростью. В Следственном комитете сообщили агентству, что другие пострадавшие, госпитализированные в больницу, сейчас находятся в тяжелом состоянии

"На данный момент известно о 42 госпитализированных, 25 из них погибли. Остальные находятся в тяжелом состоянии", - сказал представитель ведомства.

Новость уже вызвала панику у жителей города. В Сети фиксируется увеличение количества запросов, вроде "передозировка настойкой "Боярышника": симптомы" и "отравление настойкой "Боярышника": симптомы". Напомним, что жертвами лосьона, употреблявшегося не по назначению, стали мужчины и женщины 35-50 лет.

Стоит отметить, что уже стало известно, что именно послужило причиной отравления настойкой "Боярышника" в Иркутске, по данным специалистов, концентрат содержал метиловый спирт. Правоохранительные органы области уже обнаружили места производства суррогатного косметического лосьона.

"Управление Роспотребнадзора и полиция проверяют торговые точки на предмет выявления и изъятия данной продукции. ГУ МЧС региона проводит оповещение жителей о недопустимости употребления подобных спиртосодержащих жидкостей", - говорится в сообщении властей края.