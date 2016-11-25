Британский боксёр Куба Мошек умер после того, как получил страшную травму головы в своём первом же поединке.

Как сообщает британская газета Mirror, 22-летний боксёр-любитель Куба Мошек несколько дней был подключён к аппарату искусственной системы жизнеобеспечения организма пока находился в коме. В минувшие выходные его нокаутировали в третьем и заключительном раунде боя, который был первым в карьере начинающего боксёра. Все попытки врачей спасти молодого человека были напрасны – он умер, не приходя в сознание.

Уроженец Польши Куба Мошек жил последние годы в Норфолке и мечтал заниматься боксом, однако в итоге этот опасный вид спорта стал причиной его смерти. В связи с трагедией свой ближайший бой знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри начнёт с минуты молчания.

Последние часы, пока Мошек ещё был жив, возле его кровати постоянно находилась сестра-близняшка боксёра Магдалена. "Мы просто хотели, чтобы он проснулся, – говорит сквозь слёзы Магдалена. – Мы отказывались отпускать его".

Злополучный бой состоялся в субботу ночью. Куба лидировал по очкам по итогам двух раундов, однако в конце третьего соперник отправил его в нокаут. У британца произошло кровоизлияние в мозг.

"Да, он хотел стать боксёром, но при этом был очень дружелюбным человеком, настоящим джентльменом, – уверяет Магдалена. – Мы были очень близки с ним. Он долго тренировался, бокс был его мечтой. Но он не относится к тем людям, которые хотят кого-нибудь травмировать. Всё, чего он хотел, это показать, что им можно гордиться".

Куба Мошек был рабочим на заводе. Последние несколько месяцев он усиленно тренировался, чтобы дебютировать в боксе. Парень усердно тренировался в зале. Его тренер Скотт Осински признался, что смерть ученика стала для него шоком.

"Куба всё время улыбался в перерывах между раундами и наслаждался собой", – отметил он.