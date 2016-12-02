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Открытие ЗСД: Перед приездом Путина произошло возгорание в тоннеле

Президент РФ прибыл в Петербург на открытие Западного скоростного диаметра (ЗСД)

Сегодня 15:31

Открытие Центрального участка ЗСД (Западного скоростного диаметра) состоялось 2 декабря в Петербурге. Как сообщает "Лайф", президент РФ Владимир Путин лично при этом присутствовал и открыл ЗСД около 14.00. Также среди гостей был посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини.

Перед самой церемонией открытия Владимир Путин с другими гостями осмотрел макет всего проекта. О новой магистрали собравшимся рассказал гендиректор ООО "Магистраль северной столицы" Алексей Бнатов. Схемы и макет размещены в павильоне, который был построен накануне на вантовом мосту через Большую Неву в нескольких км от тоннеля под Смоленкой.

А буквально за полтора часа до открытия, около 12.30, в МЧС поступило сообщение о возгорании в тоннеле. Об этом рассказали на форуме "Проекты Петербурга". Уточнялось также, что загорелись изоляционные материалы в тоннеле под рекой Смоленкой на Васильевском острове. В ГУ МЧС по Петербургу "Фонтанке" подтвердили вызов на ЗСД и заявили, что проверяют.

Позже изданию подтвердили, что в тоннеле происходит тление кабеля в обшивке тоннеля.

Когда откроется ЗСД на Васильевском

2 декабря в Петербурге состоялась торжественная церемония открытия Центрального участка ЗСД, после чего для автомобилистов будет доступен сквозной проезд с севера на юг по всей магистрали.

При этом дата открытия для транспорта ЗСД остаётся неизвестной.

- Сегодня был в офисе Магистрали Северной столицы, - рассказывает автомобилист на форуме "Проекты Петербурга" в теме про ЗСД. - Задал вопрос, когда начнут пускать проехать по центральной части всех желающих. Ответ: "Сегодня официальное открытие. Для всех желающих проезд будет открыт после 4 декабря."

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