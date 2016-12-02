Открытие ЗСД: Перед приездом Путина произошло возгорание в тоннеле

Открытие Центрального участка ЗСД (Западного скоростного диаметра) состоялось 2 декабря в Петербурге. Как сообщает "Лайф", президент РФ Владимир Путин лично при этом присутствовал и открыл ЗСД около 14.00. Также среди гостей был посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини.

Перед самой церемонией открытия Владимир Путин с другими гостями осмотрел макет всего проекта. О новой магистрали собравшимся рассказал гендиректор ООО "Магистраль северной столицы" Алексей Бнатов. Схемы и макет размещены в павильоне, который был построен накануне на вантовом мосту через Большую Неву в нескольких км от тоннеля под Смоленкой.

А буквально за полтора часа до открытия, около 12.30, в МЧС поступило сообщение о возгорании в тоннеле. Об этом рассказали на форуме "Проекты Петербурга". Уточнялось также, что загорелись изоляционные материалы в тоннеле под рекой Смоленкой на Васильевском острове. В ГУ МЧС по Петербургу "Фонтанке" подтвердили вызов на ЗСД и заявили, что проверяют.

Позже изданию подтвердили, что в тоннеле происходит тление кабеля в обшивке тоннеля.