«Я задумал этот музей ещё в юности, когда работал в цирке». Владимир Спицын, президент Московского зоопарка

В здании жирафника Московского зоопарка для посетителей открыли музей, посвящённой его истории и отношениям людей и животных.

Здесь выставлено множество уникальных исторических документов и записей.

Но взгляд неискушённого посетителя, не смыслящего в истории зоологии, первым делом притянет часть выставки с «натуральными», как называют их авторы музея, экспонатами. Среди них – старинные и современные инструменты веткабинета Московского зоопарка: хирургические ножницы, скальпели, стеклянные шприцы. Внизу витрины лежат металлические трубки.

– Это разобранное ружьё. Из таких усыпляли животных, чтобы провести процедуры, – рассказала автор выставки Ирина Костина. – Они не всегда были безопасными. Когда в зоопарк привезли первое такое, его решили проверить на доске, и патрон пробил её насквозь! Сейчас ружьями не пользуются, а выдувают стрелу с лекарством, как дротик, из специальной трубки.

Один из немногих экспонатов, связанных с ныне живущими обитателями зоопарка – зуб 33-летней слонихи Пипиты размером с пару человеческих челюстей. А рядом – фотография грустного слона, скованного цепями. Один его бивень слишком длинный, второй – обломан. «Ногти» на ногах переросшие.

– Это слон, подаренный зоопарку в XIX веке, – рассказала Ирина. – Тогда здесь ещё не знали, как за ними ухаживать.