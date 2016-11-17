Знаменитое ежегодное международное мотор-шоу открылось в Лос-Анджелесе 14 ноября 2016 года. Престижный автосалон в Калифорнии ведет свою историю с 1907 года.

На премьеры автопрома приехали посмотреть не только эксперты и любители, но звездные гости. Так, на презентацию Porsche на автосалон-2016 в Лос-Анджелесе прибыла российская теннисистка Мария Шарапова. Она поучаствовала в показе гибридного автомобиля Porsche Panamera. Как известно, немецкий автоконцерн принял решение наладить свои отношения с россиянкой, несмотря на допинговый скандал.

Звезды побывали и на презентации компании Jaguar. Супермодели Миранда Керр и Миша Бартон, британские актеры Джеймс Корден и Винни Джонс и американская звезда кино Мишель Родригес представили первую в истории Jaguar полностью электрическую модель — кроссовер Jaguar I-Pace.

Премьеры автосалона-2016 в Лос-Анджелесе:

Volkswagen провел презентацию новой версии седана Volkswagen Passat, которая называется Volkswagen Passat GT. От серийной модели ее отличает разительно измененный внешний вид авто.

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе состоялась премьера автомобиля Mazda CX-5. У модели поменялась светотехника, чуть изменилась линия окон и стало больше хрома.

Хедлайнером авто-шоу в Лос-Анджелесе стала премьера первого и весьма ожидаемого вседорожника от Alfa Romeo - Stelvio.

Другие важные премьеры автосалона в Лос-Анджелеcе - новый двухдверный Honda Civic Si и концепт-кар Subaru, а также обновленный Nissan X-Trail (Rogue на рынке США). Последний в новой версии впервые стал гибридным.

В первые день работы автосалона в Лос-Анджелесе проводились встречи экспертов, специалистов, конструкторов, технологов, дизайнеров, а также химиков и металлургов. Сейчас автошоу открыло двери для всех желающих и будет работать до конца ноября.