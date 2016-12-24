41-летняя культуристка из Мурманска Анастасия Моторина выглядит так, что кажется, будто ей на два десятка лет меньше. Однажды она круто изменила свою жизнь и занялась бодибилдингом, что помогло ей заметно помолодеть. А откровенные фотографии, которые делает муж культуристки Сергей Скосырев, стали настоящей сенсацией в Интернете.

То Настя предстаёт в образе практически полностью обнажённого Деда Мороза, то она, слегка одетая, прикована цепями к кровати, то изображает пылкого механика, который чинит крутой байк.

Есть и куда более откровенные фотографии, на которых тело Насти не прикрыто даже фиговым листочком.

"Если бы у меня была такая жена, мне пришлось бы жить в спортзале или умереть от стыда и зависти", - пишет в комментариях к снимкам Игорь Сибирский. "Какой бицепс, какие бёдра, пресс, спина! Ух, Анастасия, с наступающим Новым годом!" - восхищается Тимур Алиев. "Формы просто космос! Боже, глаз не отвести просто", - Димитриус Попов, похоже, влюбился.

- Каждый смотрит на мои фотографии как в зеркало и видит что-то своё, - говорит Metro Настя. - Многие видят в моих фотографиях искусство. Фотографирует меня муж, он профессиональный фотограф, известный под псевдонимом Earthworm Jim. Образы обсуждаем вместе.

Мужа Насти нисколько не смущает, что его вторая половинка нравится многим мужчинам, которые восхищаются накачанным, изящным телом культуристки.

- Для меня фотография – это прежде всего искусство, - говорит Сергей Metro. - Ни к какому нудизму, натуризму и прочему -изму это не имеет никакого отношения. Это просто фотографии, временные образы. На моих фотографиях люди видят не больше того, чего они бы увидели в музее, в телевизоре или просто на любом пляже.

Настя уверяет, что ни разу не пожалела о своём фото-увлечении - за работы мужа ей никогда не бывает стыдно.

- Я не считаю женскую грудь чем-то постыдным, чем-то таким, чего стоит стесняться, - говорит она. - Я выросла в те времена, когда люди ходили в музеи, восхищались статуями и картинами. Сейчас почему-то бытует мнение, что если ты без одежды, значит "без мозгов" или "дама лёгкого поведения". Вы всерьёз считаете, что наличие одежды говорит о высоком уме или о высоких моральных принципах? Многие отмечают позитивную энергию в моих фотографиях, очень многие пишут о мотивации. Причём, и мужчины, и женщины.

В "прошлой жизни" Настя выглядела совсем по-другому - многие, увидев её ретро-фотографии, удивляются, как сильно она изменилась.

- Когда-то мой живот всегда ложился на джинсы, это было неприятно, - вздыхает Настя. - Я мечтала о плоском животе и кубиках, но считала, что это невозможно, что у меня "толстая кожа". Оказалось, это всего лишь жир. Тренировки с отягощениями помогают строить фигуру, причём выборочно – прибавлять где надо округлостей, и убирать, где не надо. А когда разобралась, что можно есть, а что вредно для фигуры – убрала сразу же всю дрянь из своего меню - сахар, майонез, сало, свинину, печеньки-мороженки, колбасу-сосиски, алкоголь. И получила отличный результат.

Всерьёз бодибилдингом Настя стала заниматься двенадцать лет назад - в "качалку" её привёл муж, который сам с удовольствием "тягает железо".

- Сейчас мне нравится моё тело, - уверяет Настя. - На мой взгляд, выглядеть моложе помогает низкий процент жира. Фигура остается девичьей, тело крепким и подтянутым. На улице, в учреждениях, в очередях ко мне по-прежнему обращаются "девушка".

Пока Настя находится в творческом поиске и временно не работает. При этом 18 лет своей жизни она проработала инженером. А недавно ей поступали заманчивые предложения из-за рубежа:

- Писали из Болливуда, предлагали сниматься у них в спортивных передачах, но мне это пока неинтересно. Кстати, иностранцы постоянно зовут замуж! Потом извиняются, узнав, что я замужем и счастлива (улыбается).