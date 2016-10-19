В Московском окружном военном суде проходит очередное заседание по делу Варвары Карауловой, студентки МГУ, подозреваемой в связях с запрещённой на территории России террористической организацией ИГИЛ. В зале присутствует корреспондент газеты Metro.

Сегодня в суде допрашивают отца девушки Павла Караулова. Он пришёл на заседание в шарфе, связанном дочкой и произнёс трогательную речь:

– Я мало мог с ней видеться по будням, поздно приезжал с работы. Но последние 4-5 месяцев у неё был чёткий интерес к домашнему хозяйству, к приготовлению блюд, к вязанию. Наверное она стремилась воссоздать ту обстановку, которой ей не хватало из-за нашего развода. Я приходил домой, она готовила вкусные блюда и увлечённо рассказывала о них. Брала интернет-курсы вязания. Вот этот шарф, который сейчас на мне, наверное, самая дорогая вещь, которая у меня есть, связала мне Варя. (Прослезился, сделал большую паузу). Она вязала носки моему младшему сыну, как я потом узнал, это самое сложное, что можно связать спицами, – приводит слова отца Карауловой корреспондент Metro.

Девушка слушала папу, прильнув к проёму в "клетке" для подсудимых. Заседание по делу Варвары Карауловой продолжается.

Напомним, что студентке философского факулбтета МГУ Варваре Карауловой предъявлено обвинение в намерении присоединиться к ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация).

Установлено, что девушка собиралась осуществлять диверсионную деятельность на территории Сирии или Европы путём самоподрыва.

12 июля Караулову вернули в Москву, а после этого более четырёх месяцев за ней следили российские спецслужбы. Выяснилось, что даже после возвращения на Родину, она продолжала поддерживать связь со своим возлюбленным из среды боевиков.

28 октября прошлого года Караулову арестовали, а 10 ноября ей было предъявлено официальное обвинение. Вербовщики студентки также были арестованы. Рассмотрение уголовного дела продолжается.