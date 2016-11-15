Два новых случая заболевания вирусом Зика в России зафиксировал Роспотребнадзор.
Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, заболевшие – жители столицы.
"Выявлено два новых случая завоза вируса Зика в РФ из Карибского бассейна. Оба случая – жители Москвы", – сказал представитель пресс-службы.
Лихорадка Зика - острое инфекционное заболевание, которое может передаваться человеку через комаров. Чаще всего болезнь проходит бессимптомно.
Вирус наиболее опасен для беременных женщин.