В одной из клиник Петербурга стартовала необычная акция "Зубы ради искусства", которая продлится до 21 ноября. В рамках акции горожане смогут удалить больные зубы в частной клинике за полцены при условии, что отдадут их художнику для создания арт-объекта.

Как отмечают организаторы, акция на самом деле направлена на пропаганду гигиены полости рта и профилактику кариеса. По замыслу организаторов, скульптура, созданная с использованием удаленных больных зубов, за счет шокирующего эффекта побудит людей уделять больше внимания уходу за полостью рта.

В рамках акции предполагается собрать около 500 зубов петербуржцев. Художник Марьяна Шумкова уже сейчас работает над эскизом скульптуры.

- Получился собирательный образ человека, который не ухаживает за своим ртом, - рассказывает Metro художница Марьяна. - Планирую делать рты из неполных комплектов зубов, надеюсь, что 500 зубов нам хватит на 10 ртов. Я хочу сделать реалистичный бюст, облепленный улыбками. Можно сделать часть руки или целиком, чтобы добавить жестикуляцию. На такой случай у меня есть хорошие слепки мужских и женских кистей. Основной материал для изготовления - папье-маше, но плотный. Для изготовления губ буду использовать скульптурный пластилин. Нёбо сделаю из самозастывающего полимера, чтобы можно было покрасить и вживить зубы. Все должно получиться натурально.

Скульптура будет выставлена в феврале в одном из городских арт-пространств.