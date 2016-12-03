Новый видео-тренд Mannequin Challenge ("вызов манекену") добрался и до сотрудников дорожной полиции. Флэшмобы, снятые в этом стиле, пользуются всё большей популярностью в Сети, а в ГИБДД, как оказалось, тоже есть кретивные сотрудники. Свой коротки ролик представило региональное управление ГИБДД по Красноярскому краю. Оно было опубликовано 2 декабря на канале в Youtube.

Во время съёмок ролика люди замирают, как манекены, а оператор движется между ними, снимая застывшие фигуры. Происходящее снимают по песню Rae Sremmurd «Black Beatles».

В видео сотрудников УГИБДД Красноярского края показана не только история создания службы от милиции до полиции, но и обыграны ситуации, с которыми правоохранителям приходится сталкиваться в повседневной работе: проверка документов, задержание преступников, погоня, работа со СМИ и другое.