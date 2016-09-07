Высокоскоростной поезд, который может за 18 минут проехать от Лондона до Манчестера, преодолев 300 километров, могут запустить в Британии. На данный момент проект находится на стадии разработки, однако, по данным Wired, две компании вели переговоры с британским правительством о внедрении этой системы.

Концепция суперскоростного поезда была впервые представлена компанией Tesla Motors, которая разработала поезд Hyperloop. Поезд должен перемещаться по вакуумным трубам, таким образом его не будут замедлять трение опоры и встречное сопротивление воздуха.

Ранее в этом году один из ключевых компонентов системы проходил проверку в одной из фирм, занимающихся разработкой.

Как сообщает британское Metro, предполагается, что поезд будет развивать скорость до 800 и более миль в час.