Жительница Магнитогорска Раиса Гладских в свои 90 лет завела аккаунт в Instagram, пользуется смартфоном и пытается освоить Интернет. Как рассказала Раиса Афанасьевна Metro, дружить с гаджетами и осваивать «мировую паутину» ей помогают внучки.

Пока у Раисы Гладских есть только аккаунт в Instagram, где её можно найти под ником raisa_90years_old. Новые посты женщина почтенного возраста выкладывает регулярно. Её фотографии восхищают пользователей Instagram – Раиса Афанасьевна всегда элегантно выглядит, снимается в красивой, стильной одежде. К каждому снимку она пишет короткую историю о себе. Сейчас у предприимчивой бабушки более 2 тысяч подписчиков, и эта цифра всё время растёт.

предоставила Татьяна Гладских Фото:

Заводить странички в других соцсетях она пока не собирается.

– Ну о чем вы говорите, какие ещё аккаунты! – смеётся бабушка. – Я вообще не преследовала никаких целей, и до сих пор не очень верю в то, что происходит. У меня есть три внучки, и все талантливые, они мне помогают. Катя живет в Барнауле, но постоянно привозит мне модные вещи и инструкции даёт, что с чем носить. Таня фотографирует лучше всех, таких фотографов ещё поискать. Лена статьи пишет в журналах. Без них и Instagram бы не было.

Интервью с внучками Раисы Гладских

По словам Раисы Афанасьевны, аккаунт настолько её увлёк, что иногда она проводит на своей страничке очень много времени:

– Я уже сейчас комментарии могу читать по полдня! Люди пишут, вопросы задают. Хочется всем ответить. А ведь у меня ещё и другие дела есть. Поэтому Instagram мне вполне достаточно. А вообще, Интернет в целом осваивать тяжело. Я до сих пор его до конца не освоила. Внучки помогают, теперь ещё и правнуки подключились. Егору 14 лет, он сегодня обещал всерьёз за меня взяться.

В мире гаджетов 90-летняя жительница Магнитогорска пока «плавает», специально за новинками не следит.

– Но у меня есть смартфон, – улыбается она. – SMS пишу, фотографировать умею, и в Instagram с него захожу. Экран, конечно, маловат, но пока так. Из техники у меня ещё есть стиральная машина, телевизор. С этим проблем не было. Главная проблема – Интернет, с ним сложнее. Но, думаю, справлюсь.



Раиса Афанасьевна призналась, что секрет её долголетия – в активном образе жизни, именно это помогает ей до сих пор оставаться энергичной и жизнерадостной.



– Пока я активна – я жива, – говорит бабушка. – Хожу с палками, кажется, это называется скандинавская ходьба. Живу на четвёртом этаже, в доме сталинских времен, с высокими потолками. Поднимаюсь пока без проблем. Думаю, мой секрет – генетика. В нашем роду женщины живут долго. Я двигалась всегда очень много. Там, где можно, ходила пешком и быстрым шагом. За мной никто угнаться не мог. Никогда не пила и не курила. Видела в любой ситуации что-то хорошее. Вот и все секреты.