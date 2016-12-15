Освобождённый из сирийского плена фотограф рассказал Metro о жизни в заключении

Совершая кругосветное путешествие, фотограф из Томска Константин Журавлёв решил провести время в Сахаре наедине с собой. На пути в пустыню он попал в плен.

– 4 октября 2013 года при пересечении турецко-сирийской границы ко мне подъехали ребята из оппозиции Башара Асада – группировки «Лива ат-Таухид» (террористическая организация, запрещена в РФ. – Прим. ред. ), решили, что я шпион, и увезли на свою базу в деревушку под названием Рай, – рассказывает путешественник пришедшим на его лекцию москвичам.

Там он сидел в камере с простыми преступники, с солдатами Асада, с игиловцами, видел, как пытают людей.

– Но со мной обращались деликатно: никаких пыток, жёстких допросов.

Потом его даже прятали от приезжавших к «коллегам» игиловцев.

– То есть они вас спасли? – удивилась в зале девушка.

– Они хотели обменять меня на своих солдат, на женщин, – пояснил бывший пленник.

Впервые он связался с домом в начале января 2014 года.

– Генерал Абу-Бакр проникся ко мне доверием, позвал к себе в кабинет на ужин. Там я попросил разрешения позвонить домой. 10 минут говорил с мамой по «Скайпу», успокаивал.

После этого он звонил всего два раза: через неделю и через месяц. Спустя 10 месяцев пленных из-за приближения боевых действий передали другой группировке, в Старый Алеппо. Там Константин пробыл 2 года 2 месяца, сидел в одиночной камере, в которую попросился сам, чтобы не слушать арабский галдёж. Сбежать не пытался – установилось доверие с сирийцами.

– Одиночество давало возможность подумать о прошлом, – пояснил Константин. – Я отправился в кругосветное путешествие, чтобы обрести внешнюю свободу, а попав в плен, обрёл внутреннюю.

Сидя в тюрьме, он вспоминал о путешествии, мечтал о следующем и даже умудрился отметить день рождения:

– Два года не отмечал, на третий отметил. Дал охраннику денег, которые у меня не забрали, он принёс продукты. Я сделал молочные коктейли и торт, угостил этим солдат и пленных.