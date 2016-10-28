П ионеры и школьники спрашивают меня: «А как, Михаил, вы начали путешествовать?» Ну слушайте: покоряли мы однажды Приполярный Урал. Сравнялся мне 21 год, уже были у меня за плечами три-четыре водных похода. И выглядел я... парень хоть куда.

Приполярный Урал – одно из самых красивых мест в мире. Я ни до, ни после таких необычных гор, как там, не видел: Сабля, Манарага... Вы погуглите картинки – красота несусветная. Но не доберёшься туда по-человечески! Мы, например, шли вверх по течению реки Косью 120 км. Потом карабкались около 40 км через перевал, куда надо было ещё и дрова для костра тащить, а потом сплавлялись по Кожиму около 100 км. Байдарки, проклятые, марки «Салют», весом 38 кг каждая, пришлось всю дорогу волочить на себе.

На Приполярном Урале всё прекрасно. Грибов и голубики море, северные олени стадами ходят, и всё такое. Кроме погоды: холодно там даже летом и почти всегда дождь. Воду можно пить так, как олени: зашёл в реку цвета изумруда и пей. Но от тамошней воды кожа на руках трескается чуть не до костей. Утром приходилось опускать их в реку, чтобы хоть как-то размочить трещины и начать пользоваться конечностями по их прямому назначению.

Без нашего адмирала – моей сестры – мы бы домой ни за что не вернулись. Зверюга она. Вставала утром ни свет ни заря, готовила себе кашу, потом валила на нас, спящих, мокрую от дождя брезентовую палатку и уходила. Гестаповка! Кстати, это её идея была – взять раскладку (еду, по-вашему) из расчёта 320 граммов на человека в день. Чтоб вы знали: нормальные люди с килограммом ходят, спортсмены берут граммов по 800 на рыло. А тут – 320 жалких граммов, считая крупы, супы, мясо сушёное, сухари и прочие радости. Откуда она вообще взяла, что человек на таком пайке может выжить?!

Когда карабкались вверх по Косью – трудно, но жить можно было. Если берег пологий, байдарку на парашютной стропе корабликом тащишь, как бурлаки на Волге. А если порог или каньончик – прыгай в воду по пояс, толкай её между камней. Камни скользкие, падаешь то и дело, руки в ссадинах, колени разбиты... Настоящий ад начался, когда мы прошли границу леса и стали подниматься на перевал.

Сплав поначалу был, скажу я вам, тоже не сахар. Кожим в верховьях не река, а лесенка мокрая из булыжников. Одна из байдарок кильнулась, её на каменный зуб намотало: на шпангоуты и стрингеры смотреть было страшно, шкура – в клочья, от кильсона – щепки одни. Хорошо хоть, что все в группе, кроме меня, были из МВТУ. Я любил с ними ходить. Надёжные они и рукастые: чего хочешь из ничего в тайге смастерить могут. Одно слово – инженеры.

От такой жизни мы вышли из графика: еда наша жалкая совсем кончилась. Последние три дня, считай, только на грибах и голубике шли. Из остатков размокших сухарей котлеты хлебные пытались жарить. На 11 килограммов похудел за две недели! А взамен что? Одно название – серебряные призёры чемпионата СССР по «Буревестнику». Даже медалей не дали!

Вот такие они, дети, путешествия-то.

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