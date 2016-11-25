Оскароносная актриса Дженнифер Коннели обсудила с Metro драму "Американская пастораль"

Дженнифер Коннелли

Возраст: 45 лет

Родилась: Кайро, Нью-Йорк, США

Фильмография: «Игры разума», «Реквием по мечте», «Лабиринт», «Кровавый алмаз», «Дом из песка и тумана»

Дженнифер Коннелли должна была появиться в «Американской пасторали» ещё много лет назад. Съёмки фильма по роману лауреата Пулитцеровской премии 1997 года Филипа Рота откладывались почти десять лет: иногда казалось, что они вот-вот начнутся, а иногда – что этого никогда не случится. В итоге фильм сняли. Дженнифер Коннелли играет в нём Дон, бывшую «мисс Нью-Джерси», которая вышла замуж за еврея, изготовителя перчаток, по имени Сеймур «Швед» Левов (Юэн МакГрегор, он же режиссёр). Их жизнь кажется идеальной. До тех пор пока в 1968 году их дочь-подросток Мэрри (Дакота Фаннинг) не становится политической активисткой из-за недовольства войной во Вьетнаме. Девушка настолько разгневана, что готова взорвать здание и даже убить человека. В конце концов она оставляет родителей и уходит в подполье. Швед изо всех сил пытается найти её, а Дон убеждена, что её дочь никогда не вернётся.

В книге и фильме мы видим сострадание по отношению к людям, которые совершают, как нам кажется, неправильные поступки.

Я думаю, фильм как раз об осуждении. В конце фильма Натан (рассказчик, которого играет Дэвид Стрэтэйрн) говорит, что мы воспринимаем людей неправильно. Это абсолютная правда по отношению к моей героине Дон. Люди делают о ней выводы, исходя из того факта, что она участвовала в конкурсе красоты, и опираясь на её внешность. Дон пытается найти цель и своё место в мире. И она находит их в отношениях с мужем и дочерью. Поэтому особенно трагично, когда её отвергает собственный ребёнок.

Отрывок, который вы упомянули, – один из моих любимых в книге. Мы действительно не всегда верно понимаем других людей, и нередко всё заканчивается плохо, даже если намерения были самые лучшие.

Это довольно коварная вещь – восприятие других людей в чёрно-белых тонах. Это хорошо показано в разговоре между Шведом и Ритой Коэн (молодой активисткой, которая утверждает, что находится в сговоре с Мэрри, когда та уходит в подполье). Она говорит, что Швед извлекает выгоду, обвиняет его в вещах, которые являются своего рода подводными камнями капитализма. Но он не настолько виноват во всех тех вещах, которые она ему вменяет.

Это довольно интересно, что Дон и Швед не являются сторонниками войны. Они прогрессивные.

(Смеётся.) Да, это так. Их взгляды в значительной степени совпадают со взглядами дочери. И Мэрри не ошибается в том, что вся эта война – большая несправедливость. Она не ошибается и в том, что в капиталистическом мире многие люди становятся жертвами эксплуатации.

Я не родитель, но я могу себе представить, что даже хорошее воспитание не может уберечь детей от чего-то подобного.

Вы никогда не знаете, что окажет влияние на вашего ребёнка. Вы только можете сделать как можно больше для того, чтобы не допустить его контакта с вещами и людьми, которые могут повести его в определённом направлении. Вы просто пытаетесь привить ему лучшее, дать ему хорошее образование, любовь и круг общения.

Дон в отличие от мужа решает смириться с тем, что Мэрри не вернётся.

Дон отчётливо почувствовала, что их дочь не хочет иметь ничего общего со своими родителями. Она усвоила это и приняла её позицию. В течение нескольких лет она осознаёт, что её дочь никогда не вернётся. Дон полностью уничтожена горем. Она решает начать всё сначала, написать новую историю своей жизни, чтобы выжить. Это очень грустно. Но она смотрит в будущее, а Швед смотрит в прошлое. Она убита горем, потому что муж не собирается идти в будущее.

Как вы оправдываете свою героиню?

Я не чувствую, что моя героиня Дон похожа на меня в личностном плане. Но я способна сострадать ей. И это действительно интересное упражнение для актрисы – играть персонажа, который настолько отличается от тебя самого, научиться понимать его точку зрения.

Автор оригинальной версии – Мэтт Придж.