В комитет по природопользованию города стали поступать обращения от жителей Петербурга, которые опасаются за судьбу перелетных птиц. По данным на конец октября, водоплавающие перелетные птицы остаются ещё на водоемах в черте города и многие стараются их накормить.

Орнитологи обращают внимание петербуржцев на последствия, которые может вызвать подкорма птиц.

- Подкармливая перелетных птиц, мы лишаем их потребности в поиске пищи, а значит и в необходимости перелета в более теплые регионы. Зимой мы регулярно получаем обращения с просьбой о спасении вмерзших в лед водоплавающих птиц, - отмечают специалисты.

Горожан просят не подкармливать перелётных птиц.