В мурманском собачьем питомнике долгое время считали, что поймали ястреба – тот шёл по дороге, прихрамывая. Добрые люди увезли найдёныша в тепло, чтобы уберечь от возможных неприятностей.

"Ястреба" осмотрели врачи – ему сделали рентген и выяснилось, что он абсолютно здоров и вполне может парить в небе.

– Но у Стёпы не было желания улетать! – говорит Metro владелец мурманского питомника для ездовых собак Наталия Демидова. – Он спокойно работает крыльями в воздухе, может сам себя поднять, но при этом ходит пешком.

Репортёр Metro показал фотографии и видео с птицей орнитологу Лидии Каташук, которая уверена, что в питомнике содержат никакого не ястреба, а канюка-зимняка.

– В нормальном состоянии канюки не ходят пешком по дорогам. Его нужно вернуть в природу как можно быстрее. В неволе у некомпетентных людей (не сокольников) каждый день – это вклад в повреждение оперения.

По мнению Лидии, причиной неспособности летать канюка может быть низкая упитанность – чтобы это исключить, необходимо ощупать грудные мышцы птицы.

Когда Стёпа оказался в питомнике, его работники столкнулись с большой проблемой – как кормить найдёныша. Он отказывался не только летать, но и есть.

– В итоге Степана накормила молодой ветеринар Анастасия Тимофеева, после чего ястреб распушился и уже с интересом начал смотреть на мир вокруг себя, – говорит Наталия.

По словам орнитолога, кормить канюка куда сложнее, чем собаку:

– Это сложнее, если речь идёт о полноценном питании и сохранении здоровья. Треть рациона должны составлять целые животные с полным набором тканей организма.

Пока что в питомнике хотят, чтобы птица перезимовала у них:

– Наша задача сводится к тому, чтобы помочь ему провести зиму в максимально комфортных условиях и попробовать весной, когда с тёплых краёв вернутся его собратья, выпустить его на волю, – заявила Наталия.